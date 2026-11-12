INTRANCE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

INTRANCE hat sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 4.55 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte INTRANCE -2.620 JPY je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat INTRANCE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 28.02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 200.3 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 278.2 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch