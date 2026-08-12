INTRANCE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

INTRANCE lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.67 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das INTRANCE ein Ergebnis je Aktie von -2.510 JPY vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11.39 Prozent auf 209.0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 235.9 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch