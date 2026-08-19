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19.08.2026 06:37:00
Intralot stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Intralot hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 669.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 79.6 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 612.1 Millionen EUR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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