Intralot legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Intralot gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Intralot vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 540.3 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 74.5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch