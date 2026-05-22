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22.05.2026 06:37:00
Intralot hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Intralot äusserte sich am 19.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 631.22 Prozent auf 690.6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 94.4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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