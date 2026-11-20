Intouch Insight präsentierte in der am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7.4 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 6.6 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch