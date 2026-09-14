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14.09.2026 06:37:00
INTLOOP: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
INTLOOP lud am 11.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38.70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte INTLOOP 55.06 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat INTLOOP mit einem Umsatz von insgesamt 10.45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.76 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 19.27 Prozent gesteigert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 54.75 JPY beziffert, während im Vorjahr 146.49 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat INTLOOP 40.40 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 33.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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