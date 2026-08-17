Intimate Merger,Inc Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Intimate Merger,Inc Registered hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 21.50 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9.94 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 827.7 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 906.3 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch