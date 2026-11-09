inTest zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

inTest liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat inTest die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte inTest -0.080 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat inTest mit einem Umsatz von insgesamt 35.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 33.65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch