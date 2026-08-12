inTest gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

inTest liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat inTest die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 35.3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 25.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch