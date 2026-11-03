|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 17:18:36
Intesa steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktie legt zu
TURIN (awp international) - Höhere Zinsen und gesunkene Kosten haben der italienischen Grossbank Intesa Sanpaolo im dritten Quartal einen überraschend starken Gewinnsprung eingebracht. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 2,65 Milliarden Euro und damit 11,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Turin mitteilte. Bankchef Carlo Messina hob seine Prognose für 2026 daher ein weiteres Mal an. So soll der Überschuss die Marke von 10 Milliarden Euro nun nicht nur übertreffen, sondern sogar deutlich überschreiten. Für die Intesa-Aktie ging es nach den Nachrichten in einer ersten Reaktion trotzdem abwärts. Am späten Nachmittag legte sie dann aber um 1,4 Prozent zu.
Im dritten Quartal steigerte die Bank ihre Erträge im Jahresvergleich um vier Prozent auf rund 6,9 Milliarden Euro. Allein der Zinsüberschuss wuchs um sechs Prozent auf fast 3,9 Milliarden Euro. Zudem legte die Bank weniger Geld für mögliche Kreditausfälle zurück. Weil ausserdem die Betriebskosten samt Personalausgaben sanken, ging der Gewinn noch deutlicher in die Höhe und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.
Derzeit versucht das Institut für 33 Milliarden Euro seine Konkurrentin Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) zu übernehmen. Die offizielle Offerte solle Ende November veröffentlicht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte als Aufsichtsbehörde zuletzt zugestimmt, dass Intesa MPS übernehmen darf.
Dagegen war MPS-Chef Luigi Lovaglio vergangene Woche bei seinen Aktionären mit seinem Vorhaben abgeblitzt, zur Abwehr der Intesa-Offerte selbst Übernahmeangebote für die Institute Banco BPM und Banca Generali abzugeben./stw/men/stk/he
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Europa in Grün: So steht der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|30.09.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI setzt Rekordlauf fort -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien ist die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.