Intesa Sanpaolo will kleinere UBI Banca übernehmen

Die Grossbank Intesa Sanpaolo leitet eine Konsolidierung im italienischen Bankensektor ein und legt ein Übernahmeangebot von 4,86 Milliarden Euro in Aktien für den kleineren Wettbewerber UBI Banca vor.

Im Rahmen der Offerte bietet Intesa nach eigenen Angaben den UBI-Aktionären 17 neue Intesa-Aktien für je 10 UBI-Anteilsscheine. In dem Angebot wird eine UBI-Aktie mit 4,25 Euro bewertet, am Montag gingen sie bei 3,49 Euro aus dem Handel. Nach Abschluss der Transaktion, mit der gegen Ende des Jahres gerechnet wird, soll UBI Banca von der Börse genommen werden.

"Die Aussichten im Finanz- und Bankensektors in den kommenden Jahren werden durch eine Konsolidierung gekennzeichnet sein, bei der die Hauptakteure sowohl in Europa als auch im Rest der Welt zu Schwergewichten werden", erklärte Intesa Sanpaolo, die davon ausgeht, dass die Kombination aus beiden Banken ab 2022 konsolidierte Gewinne von mehr als 6 Milliarden Euro erzielen könnte. UBI Banca ist die viertgrösste Bank Italiens und kommt auf einen Marktanteil von 7 Prozent. Intesa Sanpaolo ist mit einer Marktkapitalisierung von 44,43 Milliarden Euro eine der führenden Bankengruppen in Europa. Die Italiener bieten in ihrem Filialnetz Dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden sowie im Bereich der Vermögensverwaltung an.

FRANKFURT (Dow Jones)