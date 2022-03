Intesa Sanpaolo-Aktie unter Druck: Gewinnziel von Intesa Sanpaolo wegen Ukraine-Krieg bedroht

Konzernchef Carlo Messina sagte auf einer von der US-Bank Morgan Stanley organisierten Investorenkonferenz, dass er das Gewinnziel aktuell nicht bestätigen könne, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Verweis auf ihr vorliegende Konferenzdaten schrieb. Erst Anfang Februar hatte Messina das Ziel eines Überschusses von mehr als 5 Milliarden Euro im laufenden Jahr ausgegeben. Messina sagte am Donnerstag aber auch, dass der Einfluss des Krieges "absolut handhabbar" sei und die Bank in jedem Szenario eine gute Profitabilität erreichen werde.

Sonderlich überraschend kommt die aktuelle Vorsicht des Managers aber nicht. Erst am Mittwoch hatte die Konkurrentin der Unicredit mitgeteilt, in Russland und der Ukraine mehr als fünf Milliarden Euro im Risiko zu haben. Die örtlichen Konzerntöchter kämen auf ausstehende Kredite und fällige Gelder von anderen Banken in Höhe von etwa 1,1 Milliarden Euro. Hinzu kämen Kredite in Höhe von 4 Milliarden Euro, die der Rest des Konzerns in Russland gewährt habe. Von der Summe seien Exportkreditgarantien bereits abgezogen.

Die Kredite an russische Kunden umfassten rund ein Prozent des gesamten Kreditbestands der Intesa Sanpaolo, hiess es weiter. Nach Abzug der Exportkreditgarantien entfielen zwei Drittel der Summe auf erstklassige Kunden aus der Industrie.

Die Intesa-Aktien fielen am Donnerstag bis zum Nachmittag um fünf Prozent und damit deutlich stärker als der europäische Bankenindex Stoxx Europe 600 Banks, der um zwei Prozent nachgab.

Intesa Sanpaolo-Aktien verlieren in Mailand zeitweise 4,28 Prozent auf 2,056 Euro.

