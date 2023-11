Intesa-Aktie gewinnt: Intesa Sanpaolo steigert Nettogewinn mehr als erwartet

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Börsen dürfte es auch am Freitag weiter aufwärts gehen. Vor dem Wochenende zeigt sich der heimische Aktienmarkt etwas fester, der deutsche Leitindex steigt klar. Am Freitag legten die Börsen in Fernost zu, in Japan fand kein Handel statt.