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05.08.2026 15:20:40

INTERVIEW/Novo-Nordisk-CEO offen für ergänzende Übernahmen

Novo Nordisk
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Von Dominic Chopping

DOW JONES--Novo Nordisk wird keine transformativen Übernahmen durchführen. "Ich kenne die Bedürfnisse der beiden Konkurrenten nicht, die gerade versuchen, miteinander zu sprechen, aber wir sehen derzeit keinen Bedarf für eine transformative M&A-Transaktion", sagte CEO Mike Doustdar mit Blick auf Spekulationen um einen Zusammenschluss der Konkurrenten Astrazeneca und Bristol Myers Squibb. Er sei aber weiterhin offen für ergänzende Übernahmen.

"Was wir jedoch sehen, ist die Notwendigkeit, weiterhin alle Möglichkeiten, Vermögenswerte und Technologien in den Bereichen, in denen wir tätig sind, zu prüfen, um sie als Ergänzung zu den guten Dingen, die wir selbst tun, hinzuzufügen", so der Chef des dänischen Pharmakonzerns. "Denn obwohl wir sehr stolz auf unsere eigene Pipeline sind, sollten wir auch bescheiden genug sein, um zu sagen, dass wir kein Monopol auf gute Ideen haben."

Novo Nordisk hat in den vergangenen Tagen zwei Mitteilungen zu seiner zukünftigen Pipeline gemacht, die die Anleger enttäuschten. Studienergebnisse zu einem experimentellen Herz-Kreislauf-Medikament zeigten laut Analysten nicht die erwartete Risikominderung für unerwünschte kardiovaskuläre Ereignisse, während das Adipositas- und Diabetes-Medikament der nächsten Generation, Cagrisema, hinsichtlich seiner blutzuckersenkenden Wirkung im Vergleich zu Tirzepatid von Eli Lilly enttäuschte.

Trotzdem verzeichnen die Verkäufe der Abnehmpille Wegovy weiterhin ein starkes Wachstum: Im zweiten Quartal stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorquartal um 43 Prozent auf 3,22 Milliarden dänische Kronen, umgerechnet etwa 430 Millionen Euro. Das lag nur knapp unter den 3,33 Milliarden Kronen, die in einer Analystenumfrage von Factset erwartet worden waren.

Nach der Markteinführung dieses Jahr lockt die Pille Patienten an, für die Medikamente zur Gewichtsabnahme neu sind, wobei nur ein kleiner Teil derjenigen, die die neue Tablette einnehmen, von der injizierbaren Behandlung umsteigt.

Doustdar sagte, dass seit der Markteinführung in den USA im Januar rund 80 Prozent der Patienten zum ersten Mal ein GLP-1-Präparat einnehmen. "Viele Menschen, die zu der Pille kommen, sind Personen, die sich im Grunde zunehmend dafür interessieren, sich mit GLP-1-Präparaten zu behandeln, aber keine Injektion wünschen", sagte er.

Die kürzlich erhaltene behördliche Zulassung in der EU hat nun die Tür für den Verkauf des Medikaments in den 27 Mitgliedsstaaten geöffnet. Doustdar sagte, der nächste Markt für die Einführung der Pille werde im September Deutschland sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 09:21 ET (13:21 GMT)

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