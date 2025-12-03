Interventionen und Strafverfahren wegen Insiderhandels

Bern (awp/sda) - Bei einer internationalen Aktion sind unter anderem in der Schweiz mehrere Interventionen wegen Insiderhandels durchgeführt worden. Wie die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, werden in diesem Zusammenhang Strafverfahren gegen fünf Personen geführt.

Die Personen sollen laut der Mitteilung vertrauliche und kurserhebliche Informationen zu einem börsenkotierten und international tätigen, schweizerischen Unternehmen ausgenutzt haben.