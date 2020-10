Intervention de la Régie de l'énergie du Canada à la suite d'un rejet de pétrole brut à la station de pompage du pipeline Express d'Enbridge, près de Youngstown, en Alberta

CALGARY, AB, le 3 oct. 2020 /CNW/ - La Régie de l'énergie du Canada a été avisée d'un rejet de pétrole brut en surface survenu le 2 octobre 2020 à une station de pompage près de Youngstown, en Alberta. Le rejet s'est produit sur le pipeline Express d'Enbridge.

Le fonctionnement du pipeline a été interrompu. Enbridge a fait savoir que le déversement est en grande partie confiné à un bien appartenant à la société et qu'il n'y a aucun risque pour la sécurité du public. Le nettoyage est en cours et devrait se poursuivre pendant la fin de semaine. Ni les plans d'eau ni la faune n'auraient été touchés par le rejet. La société n'a signalé aucun incendie et aucune blessure en rapport avec le rejet.

Selon les premiers rapports, environ 20 mètres cubes de pétrole ont été rejetés sur un bien appartenant à la société. On estime qu'environ 75 litres de pétrole ont été rejetés dans un pâturage sans bétail.

Un inspecteur de la Régie a été dépêché sur les lieux pour superviser l'intervention de la société et vérifier la conformité.

La priorité absolue de la Régie est la protection du public et de l'environnement. Enbridge est responsable de veiller à ce que l'endroit soit nettoyé et à ce que l'intervention réponde aux normes de sécurité et environnementales strictes de la Régie.

De plus amples renseignements seront communiqués dès qu'ils seront disponibles.

Le pipeline Express, dont l'exploitation a commencé en 1997, achemine jusqu'à 280 000 barils/jour (44 801 mètres³) de pétrole brut de Hardisty , en Alberta , jusqu'à un point de raccordement à Casper, dans le Wyoming .

Le pipeline Express, dont l'exploitation a commencé en 1997, achemine jusqu'à 280 000 barils/jour (44 801 mètres³) de pétrole brut de Hardisty , en Alberta , jusqu'à un point de raccordement à Casper, dans le Wyoming .

La Régie de l'énergie du Canada est à l'œuvre afin d'assurer l'acheminement de l'énergie en toute sécurité partout au pays. Elle examine les projets de mise en valeur des ressources énergétiques et communique de l'information importante sur l'énergie, tout en appliquant des normes de sécurité et environnementales comptant parmi les plus strictes au monde.

