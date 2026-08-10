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10.08.2026 06:37:00
INTERTRADE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
INTERTRADE hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei -2.70 JPY. Ein Jahr zuvor waren -10.840 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 467.6 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 420.1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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