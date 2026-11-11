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11.11.2026 06:37:00
interspace: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
interspace hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 7.91 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei interspace noch ein Gewinn pro Aktie von 14.25 JPY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.20 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.25 Milliarden JPY ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 74.08 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 32.82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 9.58 Milliarden JPY, während im Vorjahr 8.85 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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