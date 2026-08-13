interspace informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

interspace lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 16.12 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -2.920 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2.38 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 9.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch