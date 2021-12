Intershop verkauft Zürcher Büroimmobilie für 114 Millionen Franken

Zürich (awp) - Die Immobilienfirma Intershop hat in Zürich eine Büroliegenschaft zum Preis von 114 Millionen Franken verkauft. Daraus ergebe sich für die Jahresrechnung 2021 vor Steuern ein Gewinnbeitrag in Höhe von gut 80 Millionen Franken, teilte Intershop am Mittwochabend mit.

Die Immobilie an der Hohlstrasse 190 + 192 in unmittelbarer Nähe zum Polizei- und Justizzentrum Zürich werde von einem institutionellen Investor übernommen und öffentlich beurkundet. Dabei habe sich der Wert der Liegenschaft unter anderem dank der Realisierung verschiedener Immobilienprojekte seit dem Erwerb im Jahr 2007 substanziell verbessert. Dies schlage sich nun im Verkaufspreis nieder, so die Mitteilung weiter.

mk/kae