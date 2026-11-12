|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.11.2026 17:45:15
Intershop veräussert ihre fertig entwickelten Lehenmatt- Überbauungen in Basel
|
Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
Medienmitteilung
Die Intershop Gruppe hat heute den Verkauf der zwei Hochhäuser an der Redingstrasse 10/12/14 und 20/22/24 sowie des Ladenzentrums an der Lehenmattstrasse 260 in Basel beurkundet.
Erfolgreicher Abschluss eines Projekts nach dem Geschäftsmodell der Intershop Gruppe
Nach dem Erwerb im Jahr 2006 begann die Planung zur Weiterentwicklung und Aufwertung des Areals. Mittels eines neuen Bebauungsplans wurden die planungsrechtlichen Grundlagen geschaffen, um durch behutsame Innenverdichtung zusätzlichen Wohnraum zu realisieren. Daraufhin wurden 264 bestehende Wohnungen in den Hochhäusern ohne Leerkündigungen energetisch saniert. Zudem wurden mit einem Anbau an die Hochhäuser 68 Wohnungen neu geschaffen. Das kleine Quartier-Nahversorgungszentrum wurde durch einen modernen Neubau ersetzt. Die Anbauten und die Sanierung der Bestandsgebäude wurden nach hohen Nachhaltigkeitsstandards realisiert und mit SNBS Gold zertifiziert.
Die Übergabe der fertig entwickelten Immobilien per Ende 2026 an eine Schweizer Anlagestiftung bestätigt die erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells.
Nach dieser Transaktion erwartet Intershop für das Geschäftsjahr 2026 neu einen Erfolg aus Verkauf vor Steuern zwischen CHF 90 Mio. und CHF 95 Mio.
Rückfragen und weitere Auskünfte
Simon Haus
CEO
Florian Balschun
CFO
Intershop Gruppe
Intershop ist eine ausschliesslich in der Schweiz tätige Immobiliengesellschaft mit über 60 Mitarbeitenden. Das seit 1970 börsenkotierte Unternehmen kombiniert ein renditestarkes Immobilienportfolio mit der Entwicklung von Arealen und Immobilien. Intershop verfügt über die Erfahrung und das dafür notwendige Fachwissen, um Immobilien mit Potenzial zu erkennen, zu entwickeln und zu realisieren.
Das bewährte Geschäftsmodell des solide finanzierten Unternehmens ermöglicht konstant hohe und damit anlegerfreundliche Eigenkapital- und Ausschüttungsrenditen. Per 30. Juni 2026 belief sich der Wert des 43 Immobilien umfassenden Portfolios auf CHF 1.9 Mia.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Intershop Holding AG
|Giessereistrasse 18
|8031 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 5441000
|Fax:
|+41 44 5441001
|E-Mail:
|info@intershop.ch
|Internet:
|https://intershop.ch/
|ISIN:
|CH1338987303
|Valorennummer:
|133898730
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2434106
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2434106 12.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intershop
Analysen zu Intershop
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Intershop am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.