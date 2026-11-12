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12.11.2026 17:45:15

Intershop veräussert ihre fertig entwickelten Lehenmatt- Überbauungen in Basel

Intershop
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Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
Intershop veräussert ihre fertig entwickelten Lehenmatt- Überbauungen in Basel

12.11.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Medienmitteilung
Zürich, 12. November 2026
Ad hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

Die Intershop Gruppe hat heute den Verkauf der zwei Hochhäuser an der Redingstrasse 10/12/14 und 20/22/24 sowie des Ladenzentrums an der Lehenmattstrasse 260 in Basel beurkundet.

Erfolgreicher Abschluss eines Projekts nach dem Geschäftsmodell der Intershop Gruppe

Nach dem Erwerb im Jahr 2006 begann die Planung zur Weiterentwicklung und Aufwertung des Areals. Mittels eines neuen Bebauungsplans wurden die planungsrechtlichen Grundlagen geschaffen, um durch behutsame Innenverdichtung zusätzlichen Wohnraum zu realisieren. Daraufhin wurden 264 bestehende Wohnungen in den Hochhäusern ohne Leerkündigungen energetisch saniert. Zudem wurden mit einem Anbau an die Hochhäuser 68 Wohnungen neu geschaffen. Das kleine Quartier-Nahversorgungszentrum wurde durch einen modernen Neubau ersetzt. Die Anbauten und die Sanierung der Bestandsgebäude wurden nach hohen Nachhaltigkeitsstandards realisiert und mit SNBS Gold zertifiziert.

Die Übergabe der fertig entwickelten Immobilien per Ende 2026 an eine Schweizer Anlagestiftung bestätigt die erfolgreiche Umsetzung des Geschäftsmodells.

Nach dieser Transaktion erwartet Intershop für das Geschäftsjahr 2026 neu einen Erfolg aus Verkauf vor Steuern zwischen CHF 90 Mio. und CHF 95 Mio.

Rückfragen und weitere Auskünfte                                      

Simon Haus

CEO
T +41 44 544 10 31
M +41 79 502 67 88
simon.haus@intershop.ch

Florian Balschun

CFO
T +41 44 544 10 30
M +41 79 502 67 88
florian.balschun@intershop.ch

Intershop Gruppe

Intershop ist eine ausschliesslich in der Schweiz tätige Immobiliengesellschaft mit über 60 Mitarbeitenden. Das seit 1970 börsenkotierte Unternehmen kombiniert ein renditestarkes Immobilienportfolio mit der Entwicklung von Arealen und Immobilien. Intershop verfügt über die Erfahrung und das dafür notwendige Fachwissen, um Immobilien mit Potenzial zu erkennen, zu entwickeln und zu realisieren.

Das bewährte Geschäftsmodell des solide finanzierten Unternehmens ermöglicht konstant hohe und damit anlegerfreundliche Eigenkapital- und Ausschüttungsrenditen. Per 30. Juni 2026 belief sich der Wert des 43 Immobilien umfassenden Portfolios auf CHF 1.9 Mia.

Intershop Holding AG Medienmitteilung
www.intershop.ch 12. November 2026

Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Intershop Holding AG
Giessereistrasse 18
8031 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 5441000
Fax: +41 44 5441001
E-Mail: info@intershop.ch
Internet: https://intershop.ch/
ISIN: CH1338987303
Valorennummer: 133898730
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2434106

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2434106  12.11.2026 CET/CEST

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