Intershop steigert Betriebserfolg und baut Portfolio aus

Positiver Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2026

Der Liegenschaftsertrag sank um 3.1% auf CHF 42.9 Mio. (H1 2025: CHF 44.3 Mio.). Der Rückgang resultierte mehrheitlich aus den im Jahr 2025 und im ersten Halbjahr 2026 erfolgten Transaktionen. Unter Einbezug des Erfolgs aus Verkauf von Anlageimmobilien von CHF 5.1 Mio. (H1 2025: CHF 2.6 Mio.) sowie des übrigen Erfolgs in Höhe von CHF 1.4 Mio. (H1 2025: CHF 1.7 Mio.) stieg der Betriebsertrag um 1.7% auf CHF 49.4 Mio. (H1 2025: CHF 48.6 Mio.).

Der Liegenschaftsaufwand erhöhte sich transaktionsbedingt um 9.1% auf CHF 5.2 Mio. (H1 2025: CHF 4.7 Mio.). Die Betriebskosten sanken hingegen auf CHF 7.2 Mio. (H1 2025: CHF 7.8 Mio.). Mit insgesamt CHF 12.4 Mio. war der Betriebsaufwand leicht rückläufig (H1 2025: CHF 12.6 Mio.).

Der Reingewinn exklusive Bewertungsveränderungen stieg um 18.0% auf CHF 33.8 Mio. (H1 2025: CHF 28.6 Mio.). Treiber waren der höhere Betriebsertrag und tiefere Betriebsaufwände. Entsprechend verbesserte sich die operative Effizienz (EBIT-Marge vor Bewertungsveränderungen) von 74.1% auf 74.9%. Zudem trugen einmalige positive Steuereffekte in Höhe von CHF 4.5 Mio. zum Ergebnis bei.

Der Reingewinn belief sich auf CHF 67.5 Mio. und lag damit unter dem von Aufwertungen geprägten Vorjahreswert von CHF 175.9 Mio.

Ende Februar 2026 erwarb Intershop das Gewerbe- und Industrieareal «The Valley und MOTORWORLD Manufaktur Region Zürich» in Kemptthal (ZH) mit einer Ist-Miete per 30. Juni 2026 von CHF 6.5 Mio. und einem Entwicklungspotenzial von rund 42’600 m². Parallel dazu erfolgte die Veräusserung von zwei Anlageimmobilien für insgesamt CHF 34.0 Mio.

Per Bilanzstichtag betrugen die Bewertungsveränderungen CHF 47.7 Mio. Sie lagen damit unter der von Aufwertungen geprägten Vergleichsperiode des Vorjahrs (H1 2025: CHF 200.2 Mio.).

Der Gesamtwert des Immobilienportfolios belief sich per 30. Juni 2026 auf CHF 1’917.9 Mio. (31.12.2025: CHF 1’750.1 Mio.). Zur Zunahme trugen die Aufwertungen, Investitionen von insgesamt CHF 9.4 Mio. (H1 2025: CHF 30.1 Mio.) sowie der Nettoeffekt aus Transaktionen in Höhe von CHF 110.6 Mio. (H1 2025: CHF 4.1 Mio.) bei.

Die Leerstandsquote des Immobilienportfolios sank dank Vermietungserfolgen per 30. Juni 2026 auf 6.5% (31.12.2025: 6.9%).

Die laufenden Entwicklungsprojekte verliefen ohne wertrelevante Termin- oder Kostenabweichungen. Im ersten Quartal 2026 wurde die mehrjährige Transformation der Büroimmobilie «Bloom» in Lausanne (VD) abgeschlossen. Für das Wohnbauprojekt an der Oststrasse in St. Gallen (SG) genehmigte der Kanton den Sondernutzungsplan. Für das Promotionsprojekt in Eich (LU) reichte Intershop die Baueingabe ein.

Mit einer Eigenkapitalquote von 56.5% (31.12.2025: 60.7%) und einer Finanzverschuldung (LTV) von 33.3% (31.12.2025: 28.0%) bleibt das Unternehmen solide finanziert.

Als Nachfolger der austretenden Mireille Lehmann wird Martin Munz ab 1. Dezember 2026 die Leitung der Bau- und Entwicklungsabteilung als Mitglied der Geschäftsleitung übernehmen.

Zwei Transaktionen nach Bilanzstichtag

Nach dem Bilanzstichtag erfolgten der gewinnbringende Verkauf einer Anlageimmobilie in Bad Ragaz (SG) sowie der Erwerb der GEWERBEBAUTEN TPC AG gegen Barmittel. Die Immobilienaktiengesellschaft hält ein ertragsstarkes Gewerbeareal mit Entwicklungspotenzial in Kriens (LU), eine Gewerbeimmobilie in Stans (NW) und dazugehörige Kaufrechte an Grundstücken. Nach der erfolgten Ausübung der Kaufrechte umfassen die Immobilien rund 41’000 m² vermietbare Fläche mit einer jährlichen Sollmiete von CHF 6.1 Mio.

Aufgrund der nach dem Bilanzstichtag getätigten Transaktionen, der infolge des attraktiven Marktumfelds bereits realisierten Verkäufe sowie weiterer geplanter Verkäufe erwartet Intershop neu einen für das Gesamtjahr stabilen Nettoliegenschaftsertrag sowie einen Erfolg aus Verkauf (vor Steuern) in Höhe von mindestens CHF 30.0 Mio. Das effektive Resultat wird von der Entwicklung des Transaktionsmarktes im zweiten Halbjahr abhängig sein.

Insgesamt rechnet das Unternehmen mit einem Reingewinn exklusive Bewertungsveränderungen über dem Vorjahr, der die Fortführung der anlegerfreundlichen Dividendenpolitik ermöglichen wird.