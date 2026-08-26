Intershop Aktie 133898730 / CH1338987303
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26.08.2026 14:58:34
Intershop: Neubewertungen drücken Gewinn
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