Intershop-Aktie: Wechsel im Verwaltungsrat

Kurt Ritz, der seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats war, tritt nicht mehr zur Wiederwahl an. Als neues Mitglied wird nun Gregor Bucher vorgeschlagen.

Der Verwaltungsrat werde Bucher der ordentlichen Generalversammlung am 27. März 2024 zur Wahl in das Gremium vorschlagen, teilte die Immobilienfirma Intershop am Freitag mit. Der Jurist ist laut den Angaben seit 2018 in verschiedenen Funktionen bei der Swiss Finance & Property Group tätig, scheidet dort per Ende dieses Jahres aufgrund seiner anstehenden Pensionierung aber aus.

Zürich (awp)