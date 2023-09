Intershop-Aktie leichter: Intershop ernennt Florian Balschun zum neuen Finanzchef der Gruppe

Florian Balschun soll bei dem Immobilienkonzern per 1. Januar 2024 eintreten und nach der ordentlichen Generalversammlung 2024 den Geschäftsbereich von Kaul übernehmen.

Der 1986 geborene Balschun hat einen Bachelor of Science in Business Administration an der FHS St. Gallen sowie einen Master of Arts in Rechnungswesen und Finanzen an der Universität St. Gallen abgeschlossen, wie Intershop am Montag mitteilte. Zudem absolvierte er einen CAS-Studiengang in Blockchain an der Universität Zürich. Sein Vorgänger Kaul war mehr als elf Jahre bei dem Unternehmen und tritt im ersten Semester des kommenden Jahren auf eigenen Wunsch zurück.

Damit ist die oberste Führung von Intershop wieder komplett. Am 1. Juli 2023 hatte Simon Haus den Posten des Firmenchefs übernommen. Sein Vorgänger Cyrill Schneuwly hatte seinen Rücktritt bereits Ende Dezember 2022 angekündigt.

Via SIX verliert die Intershop-Aktie zeitweise 1,15 Prozent auf 604,00 Franken.

Zürich (awp)