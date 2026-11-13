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13.11.2026 11:24:00
Intershop-Aktie im Plus: Immobilienkonzern verkauft Liegenschaften in Basel und erhöht Gewinnprognose
Der Immobilienkonzern Intershop den Verkauf mehrerer Liegenschaften in Basel unter Dach und Fach gebracht.
Dabei handelt es sich um zwei Hochhäuser an der Redingstrasse sowie um ein Retailcenter an der Lehenmattstrasse, teilte Intershop am Donnerstag mit. Die Transaktion sei gleichentags beurkundet worden.
Nach dieser Transaktion erwartet Intershop für das Geschäftsjahr 2026 neu einen Erfolg aus Verkauf vor Steuern zwischen 90 und 95 Millionen Franken, hiess es weiter. Bis dato hatte das Unternehmen einen Überschuss von mindestens 30 Millionen in Aussicht gestellt.
Intershop hatte das Areal 2006 erworben und seither weiterentwickelt. Die Transaktion bestätige die Umsetzung des Geschäftsmodells.Im Schweizer Handel legt die Intershop-Aktie zeitweise um 1,77 Prozent auf 160,80 Franken zu.
ra/yz
Zürich (awp)
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