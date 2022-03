Intershop-Aktie freundlich: Intershop nimmt für AuPark wichtige Hürde

Die Immobiliengesellschaft hat die Baubewilligung mit detaillierten Auflagen erhalten. Diese würden nun vertieft geprüft, teilte Intershop am Mittwochabend mit.

Auf dem AuPark sind rund 230 neue Wohnungen mit einer ergänzenden Quartierversorgung geplant. Zudem wird der Kanton Zürich dort die Mittelschule für das linke Zürichseeufer realisieren. Zudem ist inmitten der Anlage als Begegnungszone für die Bevölkerung von Au ein öffentlicher Park mit Spielplatz vorgesehen.

Intershop-Aktien zeigen sich am Donnerstag an der SIX zeitweise um 0,15 Prozent höher bei 650,00 Franken.

pre/rw

Zürich (awp)