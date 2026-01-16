Interroll vermeldet zwei Wechsel in der Geschäftsleitung

Sant'Antonino (awp) - Beim Intralogistik-Spezialisten Interroll kommt es zu Wechseln in der Geschäftsleitung. Chief Operating Officer (COO) Ayan Demirel sowie Chief Technology Officer (CTO) Johannes Van Der Beek haben das Unternehmen verlassen.

Demirel wolle neue Gelegenheiten ausserhalb des Unternehmens wahrnehmen, teilte Interroll am Freitag mit. Bis zur Ernennung einer Nachfolge wird die Funktion interimistisch von CEO Markus Asch übernommen.

Die Funktion des Chief Technology Officer sei im laufenden Monat von Ulrich Engenhardt übernommen worden. Er bringe breite Erfahrung bei der Führung von Produkt- und Plattformmanagementteams mit. Engenhardt hatte von 2008 bis 2023 verschiedene Funktionen beim Unternehmen Kärcher inne und war zuletzt Chief Business Unit Officer beim deutschen Industrieunternehmen Rittal.

tp/to