INTERROLL erwartet für das erste Halbjahr mehr Umsatz und Profitabilität - Aktie profitiert

Demnach erwartet der Anbieter von Logistiktechnik aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage eine deutliche Steigerung von Umsatz und Profitabilität.

In den ersten drei Monaten sei in allen drei Regionen und in den meisten der bedienten Industrien eine konstant hohe Nachfrage nach den Produkten und Lösungen verzeichnet worden, teilte INTERROLL am Freitag mit. Entsprechend werde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich steigen. Durch das laufende Kostenprogramm, das unter anderen den steigenden Rohstoffpreisen entgegenwirken soll, dürfte zudem das Ergebnis des ersten Halbjahres deutlich höher ausfallen.

Die Vergleichbarkeit der beiden Zeiträume sei aufgrund der Sondereffekte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und diverser Lockdowns aber begrenzt, heisst es weiter. Insgesamt zeigt sich die Gruppe aber für die weitere Entwicklung des Geschäftsjahres vorsichtig optimistisch, was die Position von INTERROLL und die Marktentwicklung angeht.

Im ersten Halbjahr 2020 hatte INTERROLL einen Umsatz von 233,2 Millionen Franken und einen Gewinn von 23,8 Millionen erzielt.

Der Halbjahresbericht 2021 von INTERROLL wird am 2. August veröffentlicht.

INTERROLL ernennt neuen Geschäftsführer für Werk in deutschem Mosbach

INTERROLL hat Markus Wolf zum Geschäftsführer im neuen Werk im deutschen Mosbach ernannt. Er übernimmt zudem die Verantwortung für die beiden zugehörigen Global Centers of Excellence "Conveyors" und "Pallet Handling".

Der 58-jährige Markus Wolf war zuletzt als Chief Operating Officer eines mittelständischen Unternehmens für Antriebswellen tätig und leitete dessen sieben Produktions- und Montagestandorte in Deutschland, wie INTERROLL am Freitag mitteilte. In seiner neuen Position berichtet er an Jens Strüwing, der in der INTERROLL-Konzernleitung für die Bereiche "Products & Technology" zuständig ist.

Das INTERROLL-Werk in Mosbach wird Ende Juni vollständig in Betrieb genommen und rund 250 Mitarbeitende beschäftigen. Das Werk ist mit rund 19'000 Quadratmetern Nutzfläche das grösste Werk von INTERROLL weltweit. Es wird sich laut Mitteilung auf die Produktion der modularen Förderplattform (MCP), die modulare Palettenförderplattform (MPP), auf Gurtkurven sowie auf den Smart Pallet Mover (SPM) von INTERROLL konzentrieren.

Der Aktienkurs steigt an der SIX zeitweise um 4,36 Prozent auf 3'350 Franken hoch.

Sant'Antonino (awp)