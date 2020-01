INTERROLL-Aktie knickt ein: INTERROLL erhält 2019 weniger Bestellungen

Der Anbieter von Logistiktechnik INTERROLL hat nach Jahren mit starkem Wachstum im vergangenen Jahr beim Umsatz nicht weiter zugelegt.

Der Bestellungseingang ist sogar klar zurückgegangen.

Insgesamt lag der Umsatz von INTERROLL im Berichtsjahr mit 559,7 Millionen Franken in etwa auf dem Niveau des Rekords aus dem Vorjahr. In Lokalwährungen gerechnet sind die Verkäufe derweil um 2,3 Prozent angestiegen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Einen Rückgang meldet INTERROLL beim Auftragseingang. Dieser sank um 7,8 Prozent auf 546,5 Millionen Franken und in Lokalwährungen resultierte ein Minus von 5,7 Prozent.

Mit den vorgelegten Zahlen hat INTERROLL die Vorgaben der Analysten deutlich verfehlt. Im Durchschnitt rechneten die Experten (AWP-Konsens) mit einem Umsatz von 582,9 Millionen Franken und einem Bestellungseingang in der Höhe von 572,5 Millionen.

"Abnehmende Geschäftsdynamik"

Für INTERROLL selber kommt die Konsolidierung auf dem "hohen Umsatzniveau" nicht überraschend. Im Jahr davor habe man in den USA einmalige Projektgrossaufträge erhalten. Der Wegfall dieser Aufträge sei im letzten Jahr dank einer Steigerung im Produktgeschäft und Wachstum mit kleineren und mittleren Aufträgen kompensiert worden.

Im Auftragseingang wogen die weggefallenen Grossaufträge schwerer. Zudem sei an einigen Märkten in der zweiten Jahreshälfte eine abnehmende Geschäftsdynamik auszumachen gewesen, hielt INTERROLL weiter fest.

Die definitiven Ergebnisse und Gewinnzahlen wird die Gruppe am 20. März präsentieren. INTERROLL geht davon aus, dass der Gewinn um mindestens 5 Prozent über jenem aus dem Vorjahr liegen wird. Damals kletterte der Reingewinn um ein Drittel auf 51,8 Millionen Franken. Beim operativen Cash Flow geht man von einer "nochmals kräftigen Steigerung" aus.

Firmenchef Paul Zumbühl spricht laut Mitteilung von erfreulichen Resultaten, welche das Unternehmen im vergangenen Jahr in einem anspruchsvollen Marktumfeld erzielt habe. "Wir sind zuversichtlich ins neue Jahr gestartet und gehen von einer positiven Dynamik der globalen Märkte für Materialflusslösungen aus", so der CEO.

INTERROLL-Aktien fallen nach Umsatzenttäuschung zurück

Die Aktien des Logistiktechnikers INTERROLL stehen zu Beginn der neuen Woche stark unter Druck. Die INTERROLL-Aktien verlieren am frühen Mittag in einem wenig bewegten Gesamtmarkt 1,38 Prozent auf 2'145 Franken und setzen so den Kursrückgang der letzten Handelstage fort. Im Tagestief rutschten sie um 7,36 Prozent ab auf 2'015 Franken. Anfang Januar waren die Titel noch über die Schwelle von 2'300 Franken geklettert.

Im vergangenen Jahr hat INTERROLL den Rekordumsatz von 2018 zwar beinahe wieder erreicht, damit aber die hoch gesteckten Erwartungen der Analysten verfehlt. Gleichzeitig fiel der Bestelleingang deutlicher als erwartet zurück.

INTERROLL habe sich dem schwierigeren Marktumfeld nicht entziehen können, lautet der Tenor der Analysten. Ausbleibende Grossaufträge sowie die sich abschwächende Weltwirtschaft hätten zu einem abrupten Wachstumsstopp geführt.

Das anspruchsvollere Marktumfeld habe INTERROLL mehr zu schaffen gemacht als von ihm erwartet, meint Vontobel-Analyst Michal Lichvar. Dabei hätten sich die fehlenden grösseren Aufträge und die abnehmende Geschäftsdynamik in einigen Märkten stärker bemerkbar gemacht.

Nach jahrelang positiven Wachstumsimpulsen sei wie erwartet eine Konsolidierung eingetreten, relativiert Alexander Koller von der ZKB den Geschäftsverlauf von INTERROLL. Das Unternehmen werde die aktuelle Delle dank der "hervorragenden Marktpositionierung und der starken Produktpalette" rasch überwinden, glaubt er.

Koller belässt das Rating für INTERROLL auf "Übergewichten". Insbesondere im Bereich E-Commerce sei die Projektpipeline weiterhin gut gefüllt, begründet der ZKB-Analyst. Eine robuste Nachfrage sei auch an Flughäfen zu erwarten, und INTERROLL wisse zudem mit Kostendisziplin zu überzeugen. Allfällige Kursrücksetzer könnten zu Aktienkäufen genutzt werden.

mk/rw

Sant'Antonino / Zürich (awp)