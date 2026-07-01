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Akquisition 01.07.2026 07:40:00

INTERROLL-Aktie: Kauf von norwegischem Vertriebspartner

INTERROLL-Aktie: Kauf von norwegischem Vertriebspartner

INTERROLL hat die norwegische Firma Interroll AS übernommen, die seit 2000 als exklusiver Vertriebspartner in Norwegen tätig ist.

INTERROLL
1287.74 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen
Der Kauf erfolgt, nachdem die Vertriebsaktivitäten in der nordischen Region unter dem Dach von Interroll Nordic gebündelt worden waren, teilte die Firma am Mittwoch mit.

Mit der Akquisition wolle der Lagerlogistikspezialist seine direkte Präsenz in der nordischen Region stärken. Die Integration soll die Nähe zu den Kunden erhöhen und die globale Strategie unterstützen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Interroll AS wurde von Erik Johannessen gegründet, und er leitete auch seither die operativen Geschäfte. Für eine Übergangsphase werde er im Unternehmen verbleiben. In den kommenden Wochen soll ein neuer Geschäftsführer ernannt werden.

awp-robot/cg

Sant'Antonino (awp)

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