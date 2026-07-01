INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
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01.07.2026 07:40:00
INTERROLL-Aktie: Kauf von norwegischem Vertriebspartner
INTERROLL hat die norwegische Firma Interroll AS übernommen, die seit 2000 als exklusiver Vertriebspartner in Norwegen tätig ist.
Mit der Akquisition wolle der Lagerlogistikspezialist seine direkte Präsenz in der nordischen Region stärken. Die Integration soll die Nähe zu den Kunden erhöhen und die globale Strategie unterstützen. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.
Interroll AS wurde von Erik Johannessen gegründet, und er leitete auch seither die operativen Geschäfte. Für eine Übergangsphase werde er im Unternehmen verbleiben. In den kommenden Wochen soll ein neuer Geschäftsführer ernannt werden.
awp-robot/cg
Sant'Antonino (awp)
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