INTERROLL-Aktie: Ernennung von Stephan Schärer zum Finanzchef

Schärer übernimmt die Position am 1. Juni 2026.

Er bringt über 20 Jahre internationale Führungserfahrung mit und war unter anderem für ABB und Sulzer tätig, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zuletzt war er bei Sulzer Finanzchef der Division Flow.

Eine Übergangsphase mit dem bisherigen Finanzchef von INTERROLL Heinz Hössli sei vorgesehen, um einen reibungslosen Wechsel zu gewährleisten. Hössli ist ab Juli CFO bei Forbo.

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Sant'Antonino (awp)