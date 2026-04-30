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INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897

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Neuer Finanzchef 30.04.2026 07:55:36

INTERROLL-Aktie: Ernennung von Stephan Schärer zum Finanzchef

INTERROLL-Aktie: Ernennung von Stephan Schärer zum Finanzchef

Das Fördertechnikunternehmen INTERROLLhat Stephan Schärer zum neuen CFO ernannt.

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Schärer übernimmt die Position am 1. Juni 2026.

Er bringt über 20 Jahre internationale Führungserfahrung mit und war unter anderem für ABB und Sulzer tätig, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zuletzt war er bei Sulzer Finanzchef der Division Flow.

Eine Übergangsphase mit dem bisherigen Finanzchef von INTERROLL Heinz Hössli sei vorgesehen, um einen reibungslosen Wechsel zu gewährleisten. Hössli ist ab Juli CFO bei Forbo.

awp-robot/ys

Sant'Antonino (awp)

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INTERROLL-Aktie klar schwächer: 2025 mit weniger Umsatz und höherem Auftragseingang

Bildquelle: INTERROLL

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