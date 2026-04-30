INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
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30.04.2026 07:55:36
INTERROLL-Aktie: Ernennung von Stephan Schärer zum Finanzchef
Das Fördertechnikunternehmen INTERROLLhat Stephan Schärer zum neuen CFO ernannt.
Er bringt über 20 Jahre internationale Führungserfahrung mit und war unter anderem für ABB und Sulzer tätig, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zuletzt war er bei Sulzer Finanzchef der Division Flow.
Eine Übergangsphase mit dem bisherigen Finanzchef von INTERROLL Heinz Hössli sei vorgesehen, um einen reibungslosen Wechsel zu gewährleisten. Hössli ist ab Juli CFO bei Forbo.
awp-robot/ys
Sant'Antonino (awp)