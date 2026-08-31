InterregionalDistribution Grid Company of Northern Caucasus PJSC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

InterregionalDistribution Grid Company of Northern Caucasus PJSC liess sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat InterregionalDistribution Grid Company of Northern Caucasus PJSC die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.23 RUB beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das InterregionalDistribution Grid Company of Northern Caucasus PJSC ein Ergebnis je Aktie von -0.460 RUB vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15.21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 18.31 Milliarden RUB ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.90 Milliarden RUB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch