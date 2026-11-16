Interpump Group SPA Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Interpump Group SPA Un äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.44 USD, nach 1.20 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 616.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 583.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch