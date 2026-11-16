Interpump Group SPA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Interpump Group SPA lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.520 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7.26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 499.2 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 535.4 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch