InterPrivate Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

InterPrivate Acquisition hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.23 USD. Im Vorjahresquartal waren -3.490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.43 Prozent auf 6.1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch