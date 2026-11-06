InterPrivate Acquisition präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

InterPrivate Acquisition hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.54 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.520 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 6.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch