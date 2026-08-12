Interpace Biosciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Interpace Biosciences veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0.01 USD gegenüber -0.140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.08 Prozent auf 9.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch