Interpace Biosciences stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.150 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.4 Millionen USD – ein Plus von 18.38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Interpace Biosciences 8.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch