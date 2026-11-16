Internity präsentierte Quartalsergebnisse

Internity hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Internity hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.56 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 PLN je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 48.9 Millionen PLN in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Internity einen Umsatz von 45.3 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch