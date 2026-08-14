Internetworking and Broadband Consulting: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Internetworking and Broadband Consulting hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Internetworking and Broadband Consulting hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.09 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17.78 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 586.8 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 0.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 581.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch