Internetworking and Broadband Consulting verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Internetworking and Broadband Consulting äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 46.43 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22.90 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.01 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749.2 Millionen JPY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 83.35 JPY. Im Vorjahr waren 74.07 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 11.74 Prozent auf 2.69 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 2.40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch