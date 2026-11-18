Internet Media Services hat am 17.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.07 PLN, nach 0.040 PLN im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Internet Media Services 22.3 Millionen PLN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.6 Millionen PLN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch