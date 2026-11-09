Internet Initiative Japan: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Internet Initiative Japan hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35.95 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 35.29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32.45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.70 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 85.09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch