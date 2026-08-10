Internet Initiative Japan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Internet Initiative Japan hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 24.79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21.35 JPY je Aktie generiert.

Internet Initiative Japan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97.60 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch