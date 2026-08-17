internet infinity: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

internet infinity lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 19.54 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.82 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.43 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.43 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch