International Seaways: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

International Seaways hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5.91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.25 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 469.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195.6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch