International Samuel Exploration präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

International Samuel Exploration hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

International Samuel Exploration hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.090 CAD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.030 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte International Samuel Exploration ein Ergebnis je Aktie von -0.140 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch