International Petroleum informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

International Petroleum äusserte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.12 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte International Petroleum 0.170 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 40.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 212.6 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 298.1 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch